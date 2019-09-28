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وزير النقل باحتفالية اليوم البحري العالمي: "احنا وارثين تمكين المرأة من زمان"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:52 م
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وزير النقل باحتفالية اليوم البحري العالمي: احنا وارثين تمكين المرأة من زمان
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كرستينا عياد
 
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داعب وزير النقل كامل الوزير، الحضور، خلال مشاركته اليوم في فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي، وعنوانه "تمكين المرأة في النقل البحري"، قائلا: "أنا مكنت زوجتي من كل ما يتعلق بإدارة المنزل، وفي وزارة النقل قمنا بتعيين عدد ليس بقليل من السيدات في مناصب إدارية عليا منها مستشار للنقل البحري بالوزارة".

واستطرد قائلا: "احنا وارثين تمكين المرأة من زمان"، كما طالب بإعطاء المرأة مزيد من القوى، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة لها للتعبير عن رأيها ومشاركتها ذات قيمة، ورفع والاعتراف بها كعنصر هام وفاعل للتنمية. 

وأضاف الوزير أن هذا التنظيم يأتي ضمن تحقيق التنمية المستدامة للهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة والمتعلق بتمكين المرأة في قطاعات العمل في ظل المساواة مع الرجل. 

واختتم كلمته قائلا إن المرأة لديها الكثير الذي تقدمه في مجالات الحياة.
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