أرملة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة للشعب المصري (فيديو)

Advertisements

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة العميد الشهيد عادل رجائى، إن معظم أصدقائها توصلوا معها منذ 3 أيام للنزول للشارع لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: "الكثير من المصريين استوقوني في الشارع للتصوير مع صورة زوجي الشهيد، قد إيه الشعب المصري دا عظيم".



وتابعت أرملة العميد الشهيد عادل رجائى، خلال حوارها ببرنامج "قعدة صبايا"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن النزول بالأمس للشارع كان ضروريًا لتأييد الدولة المصرية، معقبة: "الشعب نزل أيام حكم الإخوان، بقى مش هينزل بالأمس، الشعب نزل للشارع في ثورة 30-6، ونزل في 3-7،... مصر تعيش في خسائر منذ نكسة 25 يناير".



ولفتت إلى أن الهجوم على مصر خلال هذه الفترة، هدفه حرمان مصر من نتائج الإصلاح الاقتصادي، معقبة: "ابتداءً من 30-6 المقبل، انتاج الصوب الزراعية هينزل للأسواق، والأسعار هتنزل، وستبدأ تنمية في كافة المحافظات، وانتاج المزارع السمكية سيظهر في الأسواق، وهذا سينعكس على الأسعار بشكل كبير".



ووجهت حديثها للشعب المصرية قائلة: "الجماعة الإرهابية هتزود عمليات الضغط الفترة المقبلة، حتى لا نصل لـ30-6-2020، لأن المخطط هو الاستيلاء على سيناء التي وريت بدماء المصريين، في ناس نزلت في يناير 2011 وضحكوا عليها وتم بناء سد النهضة، احنا مش هنسيب بلدنا، واعملوا زي ما تعملوا يا بني صهيون، يا حكومة العالم الخفية، يا حكومة العالم الماسونية، احنا عارفين انكوا عايزين تاخدوا سيناء، لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، الجيش والرئيس والشرطة والشعب المصري لا يمكن أن يسمح بتنفيذ هذا المخطط".





