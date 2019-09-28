ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشناوي يعود مجددًا ويحرس مرمى الأهلي أمام كانو سبورت

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:50 م
Advertisements
الشناوي يعود مجددًا ويحرس مرمى الأهلي أمام كانو سبورت
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
عاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في مباراة فريقه اأمام كانو سبورت الغيني بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من إصابة الحارس بالتواء في الأنكل وتدخل خالد محمود طبيب الفريق الذي فحص اللاعب وقام بالاطمئنان عليه ليعود مرة أخرى رغم إجراء زميله شريف إكرامي عمليات الإحماء.


ويواجه الأهلي بعد قليل ضيفه كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت بهدفين دون رد أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الشناوي الاهلى وكانو سبورت الأهلي أخبار الأهلي اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status