الشناوي يعود مجددًا ويحرس مرمى الأهلي أمام كانو سبورت
السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:50 م
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
عاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في مباراة فريقه اأمام كانو سبورت الغيني بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وعلى الرغم من إصابة الحارس بالتواء في الأنكل وتدخل خالد محمود طبيب الفريق الذي فحص اللاعب وقام بالاطمئنان عليه ليعود مرة أخرى رغم إجراء زميله شريف إكرامي عمليات الإحماء.
ويواجه الأهلي بعد قليل ضيفه كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت بهدفين دون رد أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.
وعلى الرغم من إصابة الحارس بالتواء في الأنكل وتدخل خالد محمود طبيب الفريق الذي فحص اللاعب وقام بالاطمئنان عليه ليعود مرة أخرى رغم إجراء زميله شريف إكرامي عمليات الإحماء.
ويواجه الأهلي بعد قليل ضيفه كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت بهدفين دون رد أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.
Advertisements
- عاجل.. "إكرامي" يجتاز الفحص الطبي ويشارك في لقاء والوداد
- عاجل.. تفاصيل إصابة الشناوي في لقاء الأهلي وفيتا كلوب
- الشناوي يغيب عن مران الأهلي قبل موقعة الساورة
- الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لكانو سبورت
- محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي تحضيرًا لكانو سبورت
- فايلر يدرس الدفع بشريف إكرامي أمام كانو سبورت
- عاجل.. الأهلي يعاقب صالح جمعة
- إقبال جماهير ضعيف في مدرجات برج العرب قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت
- عاجل.. إصابة محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت
المزيد عن: الشناوي الاهلى وكانو سبورت الأهلي أخبار الأهلي اليومتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر