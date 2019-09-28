الشناوي يعود مجددًا ويحرس مرمى الأهلي أمام كانو سبورت

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عاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في مباراة فريقه اأمام كانو سبورت الغيني بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وعلى الرغم من إصابة الحارس بالتواء في الأنكل وتدخل خالد محمود طبيب الفريق الذي فحص اللاعب وقام بالاطمئنان عليه ليعود مرة أخرى رغم إجراء زميله شريف إكرامي عمليات الإحماء.





ويواجه الأهلي بعد قليل ضيفه كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت بهدفين دون رد أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.