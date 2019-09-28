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الرئيس الأفغاني يدعو حركة طالبان لوقف الحرب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:45 م
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الرئيس الأفغاني يدعو حركة طالبان لوقف الحرب
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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وكالات
 
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دعا الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم السبت، حركة طالبان لوقف الحرب مع استمرار الاعتداءات تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم.

 

وقال غني: "أدعو حركة طالبان لنبذ العنف والانضواء في العملية السلمية، واستغلال هذه الفرصة التاريخية".

 

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت، اليوم السبت، إن وتيرة الاعتداءات التي شهدتها مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة الجارية كانت أقل من سابقتها، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة حدت من تحركات منفذي الاعتداءات.

 

وذكر وزير الدفاع الأفغاني، أسد الله خالد، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع بكابول، أن "العدو حاول منذ أسابيع بث دعاية مغرضة لمنع إقامة الانتخابات، ولكننا استطعنا الخروج من هذا الامتحان بنجاح".

 

وأضاف "كانت لدينا عمليات صغيرة بأنحاء من أفغانستان سقط فيها عدد من مواطنينا الأفغان قتلى و جرحى".

 

وأكد وزير الدفاع الأفغاني أن "اعتداءات العدو كانت أقل بالمقارنة مع الانتخابات السابقة".

 

من جانبه قال وزير الداخلية، مسعود أندرابي، في المؤتمر، "قواتنا الأمنية اتخذت الإجراءات الكفيلة التي حدت من تحركات العدو الذي نفذ 68 تحركاً ضد البرامج الانتخابية بكافة أنحاء أفغانستان".

 

وأفاد وزير الداخلية بـوقوع "قتيلين من الشرطة و 37 مدنيا جرحى"، كاشفا أنه "لم يتم إجراء الانتخابات في 38 مركز اقتراع".

 

وفي وقت سابق، صباح السبت، فتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب رئيسا للبلاد.

 

وتجري انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يتولى 72 ألف رجل امن تامين الانتخابات.

 

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.

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