عاجل.. إصابة محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت

تعرض محمد الشناوي حارس النادي الأهلي لإصابة قوية خلال فترة الإحماء، قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر أمام كانو سبورت وتدخل طبيب الفريق لمحاولة إسعاف اللاعب.





ويلتقي الأهلي بعد قليل مع فريق كانو سبورت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتصر في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.









ويعاني الشناوي من التواء في الانكل، وقام السويسري فايلر المدير الفني للأهلي بطلب شريف إكرامي لإجراء الإحماء والاستعداد للمشاركة بدلا من الشناوي في حالة عدم قدرته على المشاركة اليوم.







