ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. إصابة محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:40 م
Advertisements
عاجل.. إصابة محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت
الشناوي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
تعرض محمد الشناوي حارس النادي الأهلي لإصابة قوية خلال فترة الإحماء، قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر أمام كانو سبورت وتدخل طبيب الفريق لمحاولة إسعاف اللاعب.

ويلتقي الأهلي بعد قليل مع فريق كانو سبورت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتصر في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.


ويعاني الشناوي من التواء في الانكل، وقام السويسري فايلر المدير الفني للأهلي بطلب شريف إكرامي لإجراء الإحماء والاستعداد للمشاركة بدلا من الشناوي في حالة عدم قدرته على المشاركة اليوم.


عاجل.. إصابة محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت
عاجل.. إصابة محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد الشناوي الاهلى وكانو سبورت أخبار الأهلي اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status