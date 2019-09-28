شاهد.. خطاب فندق إقامة بطل السنغال في برج العرب

أرسل مسئولو الفندق الخاص بإقامة جينيراسيوت فوت السنغالي، خطابا اليوم السبت، إلى النادي الزمالك، يؤكد فيه الفندق على تأكيد الحجز الخاص ببطل السنغال.

وأكد خطاب الفندق، أنه تم تأكيد حجز جينيراسيوت فوت السنغالي في الفترة من الجمعة 27 سبتمبر وحتى الأثنين 30 سبتمبر.

وتابع الخطاب، أن مسئولو الزمالك قاموا بسداد قيمة إقامة الفريق السنغالي خلال هذه الفترة.





وكان بطل السنغال قد رفض قرار نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بالأسكندرية بدلا من بتروسبورت وتعديل موعد المباراة ليقام الأحد بدلا من السبت، وتمسك مسئولو الفريق السنغالي بموقفهم وذهبوا في الميعاد المحدد للمباراة لملعب بتروسبورت.