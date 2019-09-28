ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. خطاب فندق إقامة بطل السنغال في برج العرب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:28 م
Advertisements
شاهد.. خطاب فندق إقامة بطل السنغال في برج العرب
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

أرسل مسئولو الفندق الخاص بإقامة جينيراسيوت فوت السنغالي، خطابا اليوم السبت، إلى النادي الزمالك، يؤكد فيه الفندق على تأكيد الحجز الخاص ببطل السنغال.

 

وأكد خطاب الفندق، أنه تم تأكيد حجز جينيراسيوت فوت السنغالي في الفترة من الجمعة 27 سبتمبر وحتى الأثنين 30 سبتمبر.

 

وتابع الخطاب، أن مسئولو الزمالك قاموا بسداد قيمة إقامة الفريق السنغالي خلال هذه الفترة.


وكان بطل السنغال قد رفض قرار نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بالأسكندرية بدلا من بتروسبورت وتعديل موعد المباراة ليقام الأحد بدلا من السبت، وتمسك مسئولو الفريق السنغالي بموقفهم وذهبوا في الميعاد المحدد للمباراة لملعب بتروسبورت.

شاهد.. خطاب فندق إقامة بطل السنغال في برج العرب
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status