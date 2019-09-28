المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطلق استبيانا اجتماعيا واقتصاديا للمترشحين للانتخابات التشريعية

أطلق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على موقعه الرسمي بشبكة الانترنات، استبيانا، للمترشحين في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم، تضمن 46 سؤالا حول مواضيع اجتماعية واقتصادية.

وطرح المنتدى على المترشحين والمعنيين بالانتخابات التشريعية القادمة والبالغ عدد قائماتها داخل تونس 1405 (مستقلة وائتلافية وحزبية) وفي الخارج 187 قائمة عديد الاسئلة المحورية منها ما يهم القطاع الاجتماعي، على غرار ظروف قطاع التعليم والحق في الصحة وما يهم اتفاقية تنقل الاشخاص وظروف العمل.

كما وجه أسئلة متنوعة للمترشحين حول مدى استعداد النواب الجدد بمجلس نواب الشعب، في رسم خارطة جديدة للمدرسة بغاية دمج المناطق المهمشة وتقليل ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.

كما تساءل حول قدرة المترشحين، وفق برامجهم الانتخابية، في القضاء على الامراض المنقولة عبر المياه الملوثة والمتسببة في امراض معدية على غرار التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" خاصة في المناطق الداخلية ومدى التزام المترشحين بتوفير الماء والصرف الصحي في جميع المدارس دون استثناء.

وفي قطاع الصحة، تساءل المنتدى عن السياسة التي سينتهجها المترشحون، في محاربة نقائص القطاع الصحي في تونس وخاصة في المناطق الريفية في اشارة الى نقص الاطار الشبه طبي وطب الاختصاص ونقص المعدات والادوية في المؤسسات الصحية.

وتناولت اسئلته اتفاقية تنقل الاشخاص، وتعلقت حول موقف المترشحين من اتفاقيات اعادة قبول المهاجرين التونسيين وغير التونسيين العابرين الى اوروبا عبر السواحل التونسية والمرحلين منها.

وتساءل المنتدى حول النظام المزمع وضعه للاستقبال المهاجرين الاجانب في الاراضي الوطنية وخطة الطوارئ للاشخاص الفارين من الازمة الليبية .

واستفسر حول امكانية احداث صندوق التأمين ضد البطالة والآليات والتشريعات التي سيضعها المترشحون لادخال تمييز ايجابي لفائدة المرأة في مجال العمل وارساء المساواة المهنية والمساواة في الاجر.