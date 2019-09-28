بيان من الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

Advertisements

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019، وتضمن البيان أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والوجه البحري والقاهرة.



وأضاف البيان، أن الطقس سيكون حارًا على شمال الصعيد، شديدة الحرارة نهارًا بالجنوب، لطيف ليلًا، وستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.



ولفت إلى أن السحب المنخفضة ستظهر في السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وعرب البحر المتوسط، وخليج السويس، وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى أضراب الملاحة البحرية.



وهذا وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن حالة الطقس مستقر على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، ودرجة الحرارة تدور حول معدلها الطبيعية، لافتَا إلى أن فصل الخرف من سماته ارتفاع درجات الحرارة.



وأشار "شاهين"، إلى أن الظاهرة الأكثر تأثيرا في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة هي الشبورة المائية، لافتَا إلى أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال هذه الفترة.



وأضاف أن نسبة الرطوبة مرتفعة، ولكن انخفاض الحرارة لا يجعلنا نشعر بارتفاع الرطوبة، وهناك هدوء في حركة الملاحة البحرية، مضيفا: "خلونا نستمتع بالخريف لسه شوية على المطر".



هذا وسنعرض درجات الحرارة االصغرى والكبرى المتوقعة على عدد من محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 33



الإسكندرية 20 30

بلطيم 21 30

مطروح 24 30

السلوم 20 29

سيوة 20 31

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 22 32

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 20 29

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 24 35

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

رأس سدر 20 32

نخل 15 32

نويبع 26 32

طابا 24 31

كاترين 17 32

الطور 23 32

