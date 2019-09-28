ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيان من الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:28 م
Advertisements
بيان من الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019، وتضمن البيان أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والوجه البحري والقاهرة.

وأضاف البيان، أن الطقس سيكون حارًا على شمال الصعيد، شديدة الحرارة نهارًا بالجنوب، لطيف ليلًا، وستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

ولفت إلى أن السحب المنخفضة ستظهر في السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وعرب البحر المتوسط، وخليج السويس، وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى أضراب الملاحة البحرية.

وهذا وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن حالة الطقس مستقر على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، ودرجة الحرارة تدور حول معدلها الطبيعية، لافتَا إلى أن فصل الخرف من سماته ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار "شاهين"، إلى أن الظاهرة الأكثر تأثيرا في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة هي الشبورة المائية، لافتَا إلى أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال هذه الفترة.

وأضاف أن نسبة الرطوبة مرتفعة، ولكن انخفاض الحرارة لا يجعلنا نشعر بارتفاع الرطوبة، وهناك هدوء في حركة الملاحة البحرية، مضيفا: "خلونا نستمتع بالخريف لسه شوية على المطر".

هذا وسنعرض درجات الحرارة االصغرى والكبرى المتوقعة على عدد من محافظات ومدن مصر:
القاهرة 24 33

الإسكندرية 20 30
بلطيم 21 30
مطروح 24 30
السلوم 20 29
سيوة 20 31
بورسعيد 23 30
دمياط 22 29
شبين الكوم 23 33
طنطا 23 32
دمنهور 22 32
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 34
السويس 21 34
العريش 20 30
رفح 20 29
شرم الشيخ 26 36
الغردقة 24 35
المنيا 20 35
أسيوط 20 36
رأس سدر 20 32
نخل 15 32
نويبع 26 32
طابا 24 31
كاترين 17 32
الطور 23 32
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: طقس الاحد درجات الحرارة حالة الطقس توقعات الأرصاد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status