كريم حافظ يقود قاسم باشا للفوز على دينيزليسبور بالدوري التركي





قاد لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ المحترف ضمن صفوف نادي قاسم باشا فريقه لفوز صعب خارج أرضه أمام نظيره فريق دينيزليسبور بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب دينيزل اتاتورك الدولي، وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الدولي البوسني هاريس هاجرادينوفيتش المحترف ضمن صفوف نادي قاسم باشا بالدقيقة 66 من عمر المباراة.





واستطاع ظهير أيسر منتخبنا الوطني كريم حافظ أن يشارك في المباراة كاملة ويعد هذا الفوز الثاني علي التوالي لفريق قاسم باشا في بطولة الدوري التركي الممتاز هذا الموسم حتي الآن بعد مرور 6 جولات من عمر البطولة.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي قاسم باشا التركي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ الي 7 نقاط في المركز العاشر ببطولة الدوري التركي الممتاز.





ويستعد نادي قاسم باشا التركي لاستقبال نادي قونيا سبور يوم السبت المقبل علي ارضه ووسط جماهيره ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي الممتاز