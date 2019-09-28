مصرع ميكانيكي أثناء عبوره الطريق الزراعي بطوخ

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لقى ميكانيكى مصرعه، اليوم السبت، أثناء عبوره طريق بنها الإسكندرية الزراعي، أمام مدينة طوخ صدمته سيارة طائشة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد مصرع ميكانيكي أثناء العبور أمام ورشته بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام مدينة طوخ صدمته سيارة طائشة فى إتجاه مدينة بنها.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتسيير الحركة المرورية لعدم تعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وشهدت مدينة بنها إصابة فكهاني يدعى "محشي"، اليوم السبت، بطلق ناري في مشاجرة مع عاطل شهرته "عوكل" بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها، بوصول إخطار من مستشفي بنها الجامعي، بوصول المدعو "محمد م ا"، وشهرته "محمد محشي" 26 سنة، فكهاني، ومقيم عزبة السوق بالمدينة، السابق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات، سرقة، قتل)، مصاب بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، وجرى حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.



وتبين من تحريات المباحث حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو "أحمد ع ا"، وشهرته "عوكل" 18 سنة، عاطل، ومقيم شرق حارة الشرفة ببنها، أثناء طلبه رد مبلغ مالي مستحق له من الأخير، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيار من سلاح ناري فرد روسي كان بحوزته في الهواء بقصد تهديد المصاب أحدثت إصابته المشار إليها وفر هاربًا.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عباره عن فرد روسي، و3 طلقات من ذات العيار، وجرى التحفظ عليه، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.



