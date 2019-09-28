ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بمشاركة تريزيجيه استون فيلا يتعادل مع بيرنلي.. وتوتنهام يفوز على ساوثهامبتون في البريميرليج

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:13 م
Advertisements
بمشاركة تريزيجيه استون فيلا يتعادل مع بيرنلي.. وتوتنهام يفوز على ساوثهامبتون في البريميرليج
استون فيلا
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السبيرز في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ندومبيلي هدف توتنهام الأول في بداية الشوط الأول، بينما تعادل أنجز لفريق ساوثهامبتون في منتصف الشوط بعد خطأ قاتل من لوريس حارس مرمى السبيرز، وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز هاري كين هدف توتنهام الثاني.

بينما تعادل فريق أستون فيلا بمشاركة اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه مع فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وصنع تريزيجه هدف فريقه الثاني من المباراة.

وفي إطار منافسات تلك الجولة في بدايتها نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا صعبا على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف للهولندي فينالدوم في منتصف الشوط الثاني من اللقاء.

ويتصدر الريدز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 21 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته بالبطولة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status