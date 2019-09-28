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كوريا الجنوبية: إصابة 10 في حريق بناقلتي نفط

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:59 م
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كوريا الجنوبية: إصابة 10 في حريق بناقلتي نفط
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وكالات
 
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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بخفر السواحل والإطفاء، أن 10 عمال في ميناء بكوريا الجنوبية أصيبوا بعدما نشب حريق على متن ناقلتي نفط وأضافوا أنه جرى إخماده إلى حد كبير الآن.

 

وأضاف مسؤول في خفر السواحل أن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط "ستولت غروينلاند" والتي كان على متنها 25 من البحارة بينهم روس وفلبينيون.

 

وأشار المسؤول إلى أن الحريق امتد إلى ناقلة نفط أخرى راسية في مكان قريب وهي الناقلة "باو داليان"، والتي تبلغ حمولتها تسعة آلاف طن وعلى متنها 21 شخصا.

 

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء لرويترز إنه جرى إنقاذ جميع البحارة على متن الناقلتين لكن عشرة، معظمهم يعملون في الميناء، أصيبوا.

 

وأضاف أن من بينهم تسعة كوريين جنوبيين أحدهم في حالة حرجة والمصاب العاشر من الهند.

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