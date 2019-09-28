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تشيلسي يهزم برايتون بهدفين وبورنموث يتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:04 م
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تشيلسي يهزم برايتون بهدفين وبورنموث يتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي
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أحمد عصام
 
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نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوزا هاما على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

وسجل جورجينيو هدف تشيلسي الأول عن طريق ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، بينما عزز ويليان النتيجة لأصحاب الأرض في منتصف الشوط الثاني من المباراة عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأيضا في نفس إطار منافسات تلك الجولة تعادل فريق بورنموث مع فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية.

وفاز فريق ولفرهامبتون للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وجاء هذا الانتصار على حساب فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وحقق كريستال بالاس انتصارا كبيرا على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب البالاس.
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