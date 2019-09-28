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مرور مفاجئ لوكيل وزارة صحة الشرقية على مستشفى الحسينية (صور)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:01 م
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مرور مفاجئ لوكيل وزارة صحة الشرقية على مستشفى الحسينية (صور)
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سمر السيد
 
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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والمهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية، بالمرور المفاجئ على مستشفي الحسينية المركزي، رافقهم مدير إدارة الحسينية الصحية، وفريق من المكتب الفني بمديرية الشئون الصحية، في حضور مدير المستشفي تم المرور الأقسام الطبية المختلفة، منها قسم العناية المركزة وتم التأكد من الرعاية التمريضية المقدمة للمرضي، والإطلاع علي ملفات التسجيل الطبى للمرضي بالعناية.

وأكد وكيل الوزارة علي سرعة تنفيذ هيئة التمريض لتعليمات الطبيب المعالج، ووجه بتعديل المكان المخصص لوحدة المعالجة لماكينة الغسيل الكلوي الجديدة المخصصة لمرضي العناية، كما تم المرور على قسم الحضانات، ووجه بتوفير مكان آخر للحضانات تحت الإختبار والانتظار بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، ومناقشة ذلك غدا بحضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئولة الحضانات، ومدير الجودة، ومكافحة العدوي بالمديرية، وتم عقد اجتماع مع إدارة المستشفي وبحث بعض المعوقات بالمستشفي ووضع الحلول اللازمة لها، كما قرر وكيل الوزارة تحويل ٧٥ من العاملين بالمستشفي فئات مختلفة للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن العمل.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والمهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية الأعمال الجارية لإنشاء المركز الطبي بالحسينية، ووجه وكيل الوزارة بإجراء بعض التعديلات بمدخل المركز الطبي والمساحة اللازمة لدخول وخروج سيارات تنظيم الأسرة، كما شدد علي سرعة إنجاز الأعمال، والمتابعة المكثفة من إدارة التخطيط، والإدارة الهندسية بالمديرية علي تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع مجلس مدينة الحسينية المشرفة علي المشروع.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأن الأعمال بدأت بالمركز منذ عدة أسابيع بعد توقف لأكثر من ١٠ سنوات، يتم فيها تقديم الخدمة الطبية بأماكن مؤجرة، وبعد دعم معالي الوزيرة المركز بـ١٠ مليون جنيه لخدمة أهالي مركز ومدينة الحسينية.
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