ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يقتنص فوزًا ثمينًا من خيتافي بالدوري الاسباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:59 م
Advertisements
برشلونة يقتنص فوزًا ثمينًا من خيتافي بالدوري الاسباني
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب فريق خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019 - 2020.

خاض فريق برشلونة مباراة اليوم ضد خيتافي وسط غيابات عديدة ضمن صفوفه، أبرزها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الصاعد انسو فاتي، وصامويل أومتيتي، بالإضافة للاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي تم استبعاده من قائمة المباراة قبل ساعات قليلة من إنطلاق المباراة بسبب الإصابة ايضًا.

شهدت المباراة سيطرة هجومية واضحة من لاعبي برشلونة علي مجريات اللقاء منذ البداية، وكان الطرف الأفضل خلال اللقاء رغم أن المباراة مقامة خارج ملعبه، ونجح الفريق الكتالوني في انهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل سجله اللاعب لويس سواريز بالدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط الهجومي المكثف من لاعبي برشلونة، ونجح الفريق الكتالوني في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جونيور فيربو.

وشهدت المباراة طرد اللاعب كليمو لينجليت لاعب برشلونة في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 13 نقطة في المركز الثاني خلف فريق ريال مدريد المتصدر بـ 14 نقطة والذي يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم ضد فريق أتليتكو مدريد، بينما توقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status