برشلونة يقتنص فوزًا ثمينًا من خيتافي بالدوري الاسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب فريق خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019 - 2020.





خاض فريق برشلونة مباراة اليوم ضد خيتافي وسط غيابات عديدة ضمن صفوفه، أبرزها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الصاعد انسو فاتي، وصامويل أومتيتي، بالإضافة للاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي تم استبعاده من قائمة المباراة قبل ساعات قليلة من إنطلاق المباراة بسبب الإصابة ايضًا.





شهدت المباراة سيطرة هجومية واضحة من لاعبي برشلونة علي مجريات اللقاء منذ البداية، وكان الطرف الأفضل خلال اللقاء رغم أن المباراة مقامة خارج ملعبه، ونجح الفريق الكتالوني في انهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل سجله اللاعب لويس سواريز بالدقيقة 41 من زمن اللقاء.





وفي الشوط الثاني استمر الضغط الهجومي المكثف من لاعبي برشلونة، ونجح الفريق الكتالوني في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جونيور فيربو.





وشهدت المباراة طرد اللاعب كليمو لينجليت لاعب برشلونة في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.





بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 13 نقطة في المركز الثاني خلف فريق ريال مدريد المتصدر بـ 14 نقطة والذي يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم ضد فريق أتليتكو مدريد، بينما توقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.



