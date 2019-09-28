الأمير هاري يتبع خطى الأميرة ديانا ويسير عبر حقل ألغام في أنجولا

عندما تجولت الأميرة ديانا، عبر حقل ألغام في هوامبو بوسط أنجولا عام 1997، ساعدت في زيادة الوعي لضحايا الألغام الأرضية والناجين منها - وإبرام معاهدة لحظر الأسلحة.





في ذلك الوقت، كان ابنها الأمير هاري يبلغ من العمر 12 عامًا فقط، الآن، تزور الأمير البالغة من العمر 35 عامًا نفس الجزء من العالم لترى ما تم تحقيقه والحاجة المستمرة لإزالة الألغام من المساحات الشاسعة، ويقول الذين غطوا رحلة ديانا التاريخية إنها كانت لحظة مهمة في حياتها.





في يوم الخميس، زار هاري الموقع الذي كانت تسير فيه والدته - الآن وقد أصبح مجتمع نابض بالحياة، يتواجد فيه العديد من الكليات والمدارس والشركات الصغيرة.





تقول جيني بوند، التي كانت إلى جانب ديانا مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية في رحلتها في عام 1997: "لقد كانت فترة تخطت فيها ديانا لوحدها وتجد أسبابًا تؤمن بها".





بعد مسيرته الحزينة، قال هاري: " شعور غريب يتملكني وأن استعيد خطوات والدتي على طول هذا الشارع الذي استمر 22 عامًا، ورؤية التحول الذي حدث، من مكان غير آمن وخطير، إلى مجتمع نابض بالحياة من الشركات والكليات المحلية.





وأضاف الأمير: "هذا مثال رائع على كيفية قيام شراكة المملكة المتحدة مع أنجولا بمعالجة قضية الألغام الأرضية، وتحقيق الرخاء في منطقة ما، وخلق الوظائف، ومساعدة الناس على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وجعل المجتمعات أكثر أمانًا. عمل إزالة الألغام أمر خطير ومكلف وشاق، ولديّ أقصى درجات الإعجاب والاحترام لجميع من يقومون بهذا العمل الخطير ويخاطرون بحياتهم في خدمة مجتمعهم ".





وتابع قائلًا: "أنا فخور للغاية لأنني أعرف أن والدتي كانت ستلعب الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في هذا التحول من خلال التمويل والخبرة التي أتاحتها المنظمات المتخصصة في المملكة المتحدة".





ستستضيف HALO Trust - مؤسسة خيرية رائدة متخصصة في إزالة الألغام المتخلفة عن الحروب - هاري يوم الخميس، كما فعلوا مع والدته ديانا.





تعمل المنظمة في 10 مقاطعات في أنجولا، وقد دمرت ما يقرب من 100000 لغم أرضي منذ أن بدأت عملياتها في عام 1994 بعد حرب أهلية استمرت 22 عامًا، يقدر عدد حقول الألغام المتبقية في البلاد بـ 104 حقول، تغطي مساحة تزيد على 26000 فدان.



