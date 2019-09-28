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بسبب نيمار.. نجم برشلونة يثير غضب الإدارة.. وعقوبات صارمة في الإنتظار

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:49 م
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بسبب نيمار.. نجم برشلونة يثير غضب الإدارة.. وعقوبات صارمة في الإنتظار
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية إلى أنه على الرغم من فشل نادي برشلونة الإسباني، في استعادة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فإنه تبقى بعض الأمور المرتبطة بلاعب نادي العاصمة الفرنسية حساسة بالنسبة للنادي الإسباني ولاعبيه وجماهيره.

وفي هذا السياق، أثار نجم وسط الفريق الكتالوني، الدولي البرازيلي آرثر ميلو غضب مسؤولي البلاوجرانا، بسبب التقاطه صورة مع مواطنه ولاعب البارسا السابق، نيمار دا سيلفا، الذي أصبحت علاقته متوترة مع برشلونة.

ومن الجدير بالذكر انه قد نشر نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، مساء أول أمس الخميس، صورة على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام" مع كلا من: آرثر ميلو ومهاجم فريق إسبانيول السابق ليو بابتيستاو، الذي يلعب حاليا في الدوري الصين، وشخصين آخرين.

وانتقد متابعون تواجد آرثر مع نيمار تحديدا في هذا التوقيت، كما عابوا على اللاعب سهره لوقت متأخر قبل يومين من مباراة برشلونة المهمة أمام خيتافي، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ومن أجل ذلك، فقد حاول المدير الفني الإسباني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، التقليل من أهمية الأمر، خلال مؤتمره الصحفي قبل مباراة اليوم، السبت، ضد خيتافي بالجولة السادسة من بطولة الليجا الإسبانية.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، قد قالت بأن غضب مسؤولي النادي الكتالوني واضح للغاية، سواء بسبب قرار خروج اللاعب البرازيلي في وقت متأخر أو بسبب صورته مع نيمار.

يذكر ان آرثر قد سبق وأثار الضجة نفسها خلال العام الماضي، حين حضر حفل ميلاد نيمار وكان الوحيد من طاقم ولاعبي بطل الدوري الإسباني.

وأضافت صحيفة "ماركا" بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بهذه الصورة مع نيمار، لم يتعلم من خطأ السنة الماضية، رغم أنه اضطر آنذاك لتقديم اعتذار لجماهير الفريق.
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المزيد عن: نيماربرشلونة نيمار لاعبي برشلونة فالفيردي باريس سان جيرمان ارثر ونيمار ارثر ميلو
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