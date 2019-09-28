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وليد جنبلاط يقيم حفل غداء تكريما لسفير مصر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:49 م
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وليد جنبلاط يقيم حفل غداء تكريما لسفير مصر
صورة من الحدث
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أقام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ظهر اليوم، مأدبة غداء في قصر المختارة التاريخي مأدبة غداء تكريماً لسفير مصر نزيه النجاري وعقيلته حضرها سفراء فرنسا وبريطانيا وأستراليا والكويت والإمارات.

وأكد السفير نزيه النجاري عقب المناسبة اعتزازه بالفترة التي قضاها في لبنان مؤكداً حرصه على توطيد الدور المصري الداعم للبنان واستقراره وتوازن العلاقة بين مكوناته وقواه السياسية. كما أكد على أهمية استمرار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تخدم مصالح الشعبين في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية.

كما أشاد بالعلاقات بين مصر والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة الزعيم وليد جنبلاط ومع الطائفة الدرزية الكريمة، وهي علاقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، والتي "نتعاون من خلالها على تحقيق مصلحة لبنان الوطنية والحفاظ على دوره العربي الحضاري والتنويري".

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المزيد عن: نزيه النجاري قصر المختارة التاريخي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط
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