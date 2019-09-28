القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت في بدوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.





موعد مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم

ستُقام مباراة الاهلي وكانو سبورت، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و 10 بتوقيت أبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم

وستُذاع مباراة الاهلي وكانو سبورت على قنوات أون سبورت، وتايم سبورت الفضائية، ونايل سبورت.



ويسعى النادي الأهلي اليوم للفوز والتأهل لدور المجموعات، ومواصلة البحث عن البطولة التاسعة، والتتويج بالبطولة الأغلى في تاريخ القلعة الحمراء، حيث هو أكثر الأندية تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا.



ويدخل النادي الأهلي مباراته أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بمعنويات عالية بعد التتويج بالسوبر المحلي بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإثنين الماضي، بجانب أيضًا الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب.



