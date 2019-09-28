القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت في بدوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع
السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:45 م
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.
موعد مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم
ستُقام مباراة الاهلي وكانو سبورت، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و 10 بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم
وستُذاع مباراة الاهلي وكانو سبورت على قنوات أون سبورت، وتايم سبورت الفضائية، ونايل سبورت.
ويسعى النادي الأهلي اليوم للفوز والتأهل لدور المجموعات، ومواصلة البحث عن البطولة التاسعة، والتتويج بالبطولة الأغلى في تاريخ القلعة الحمراء، حيث هو أكثر الأندية تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا.
ويدخل النادي الأهلي مباراته أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بمعنويات عالية بعد التتويج بالسوبر المحلي بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإثنين الماضي، بجانب أيضًا الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب.
وفاز الأهلي بنتيجة 0/2 في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دروي أبطال أفريقيا والتي أُقيمت في غينيا الاستوائية، وسجل الهدفين صلاح محسن ووليد سليمان.
قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني اليوم
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والتي ضمنت كلًا من:-
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.
المستبعدين من مباراة الاهلي وكانو سبورت:
علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو دا كوستا ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق، بينما اكتفى عمار حمدي لاعب الفريق بأداء جلسة فى الجيم، على هامش مران الغائبين.
التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد.
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - رمضان صبحي.
الهجوم: صلاح محسن.
واستبعد فايلر
وسيدفع فايلر بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب التونسي علي معلول لإراحته، مع وجود محمد هاني في الجانب الآخر بدلًا من أحمد فتحي.
ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين محمد الشناوي وشريف إكرامي في مركز حراسة المرمى، وفقًا للمران الختامي استعدادا للمباراة.
وقد يعتمد فايلر في مركز الهجوم على اللاعب الشاب صلاح محسن بدلًا من مروان محسن الذي أُصيب بالمباراة الأخيرة أمام سموحة في الدوري المصري بكسر في الأنف.
وغاب صالح جمعة، عن مران أمس الجمعة، للاعبين المستبعدين من مواجهة كانو سبورت، وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمعسكر الإسكندرية، استعدادًا للمباراة.
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