وزير الخارجية البوروندي: نهر النيل مصدر وحيد لحياة للمصريين

التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره البوروندي "ايزيكيال نيبيجيرا"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك.





وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون التي تجمعها مع بوروندي، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.





وأضاف متحدث الخارجية، بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن سُبل تعزيز آليات العمل الأفريقي في مواجهة التحديات المشتركة، لاسيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.





ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية البوروندي تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لبلاده سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية، مُشيراً إلى دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية بوروندي، وأكد حرص بلاده على الاستمرار في التنسيق والتشاور مع مصر تجاه قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.





واختتم حافظ بأن وزير الخارجية أطلع نظيره البوروندي خلال اللقاء على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مُعرباً عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، حيث تم التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويُراعي مصالح الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، وشدد وزير الخارجية البوروندي من جانبه علي تفهم بلاده لموقف القاهرة وأهمية نهر النيل كمصدر وحيد لحياة الشعب المصري.



