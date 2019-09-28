تير شتيجن يصنع هدفا عالميا لبرشلونة أمام خيتافي (فيديو)

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سجل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، الهدف الأول لفريقه أمام خيتافي، بعد صناعة رائعة من الألماني تير شتيجن حارس البرسا، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.