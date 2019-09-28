شكري يؤكد لنظيره الهندي ضرورة تسوية جميع الخلافات بإقليم كشمير

التقى وزير الخارجية سامح شكرى نظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار"، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 74 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل التهنئة لنظيره الهندي على تعيينه وزيراً للشؤون الخارجية في الحكومة الهندية الجديدة ، والمشكلة من قبل حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي".





وأضاف حافظ أن اللقاء استعرض أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة ونيودلهي وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة توجت بزيارة رئيس الجمهورية إلى الهند في عام 2016، وانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بنيودلهي في عام 2018، والدورة الرابعة من اللجنة التجارية المشتركة في الهند في مارس الماضي.





وأوضح أن وزير الخارجية أكد على أهمية الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، خاصة في ظل نمو حجم التبادل التجاري وزيادة قيمة الاستثمارات الهندية بالسوق المصري.





إقليميا، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تناول فرص إقامة تعاون ثلاثي يستهدف تعزيز التنمية المستدامة في دول القارة الأفريقية، وذلك في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، كما تناول اللقاء، في جانب منه، الوضع في كشمير، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تسوية جميع الخلافات عبر الحوار وفي إطار تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.



