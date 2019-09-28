السفيرة ريما بنت بندر ضمن لائحة أقوى 150 امرأة في واشنطن

أٌختيرت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، إلى جانب حرم سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة ريما الصباح ، ضمن لائحة “أقوى 150 امرأة في واشنطن”، لتكونا العربيتين الوحيدتين اللتين تم اختيارهما في قائمة مجلة أمريكية شهيرة لعام 2019.

وكشفت صحف أمريكية ، أنه تضمنت قائمة مجلة الشؤون الدولية “انترناشونال أفيرز” لهذا العام عدداً من النساء الشهيرات مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ومستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ومستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي.

وأشارت المجلة إلى أن الخليجيتان من بين 150 من النساء الأكثر نفوذاً في المنطقة في مجالات الحكم والأعمال التجارية والقانون والتعليم والإعلام والمنظمات غير الربحية والفنون.





وسبق أن احتفلت الأميرة ريما بنت بندر، السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، مع الجالية السعودية المقيمة في أمريكا باليومالوطني الـ 89"، مرتديةً زياً زاهياً مستوحى من التراث السعودي.

يذكر أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عُيِّنت سفيرةً لبلادها لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير في 23 فبراير 2019، وتعد أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ السعودية، كما ترأست الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة السعودية في أغسطس 2016.

وتزخر حياة الأميرة ريما، المهنية والاجتماعية، بالإنجازات والنجاحات، ووالدها هو الأمير بندر بن سلطان، ووالدتها الأميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.



