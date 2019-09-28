بي ان سبورت - youtube مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر kooora goal كورة لايف yalla shoot رابط ماتش برشلونةNQW PLUS

KOORA STAR يستعد نادى برشلونة الإسبانى لمواجهة فريق خيتافي ببطولة الدوري الإسبانى اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجارى على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريزو الذى يحمل ذكري سيئة لجماهير البرسا بسبب النتائج السلبية للبارسا على ذلك الملعب والخساره عليه عام 2011 والتى تقلق جماهير البارسا التى تمر بفترة عجم ثقة فى مدرب الفريق أرنستو فالفيردي والذى لم يحقق معه الفريق الفوز سوى فى 3 مباريات فقط من 6 مباريات لعبهم بالدوري الإسباني وخسر لقائين أمام كل من غرناطة وأتليتك بيلباو ولم يفز سوى على ريال بيتيس وفياريال وفالنسيا وتعادل أمام اوساسونا، ويلعب الجولة السابعه اليوم أمام خيتافي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.





Koora Online موعد مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعه بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصراً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة بي أن سبورت، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.





Koora Star القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

تنقل بطولة الدوري الإسبانى عبر قنوات بي أن سبورت وستنقل مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني عبر قناة beIN Sport HD 3 تقام المباراة في تمام الساعة الرابعه بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصراً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة بي أن سبورت، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.





وهاجمت جماهير برشلونة مدربها فالفيردى بعد النتائج السيئة خلال الموسم الحالى بعد الخسارة أمام اتليتك بيلباو فى أولى جولات الدوري وخسارة أمس أمام غرناطة والتعادل أمام أوساسونا وعدم الفوز فى 5 مباريات بالدوري سوى فى مباراتان فقط كانوا على ملعب كامب نو أمام ريال بيتيس وفالنسيا وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا تعادل الفريق فى أولى المباريات أمام بروسيا دورتموند الألمانى سلبياً.



