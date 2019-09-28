كورة لايف MATCH NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر Goal live يلا شوت 7sry رابط مباشر ماتش برشلونة now

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي yalla shoot live اليوم السبت 28-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora حيث يحل فريق برشلونة، ضيفًا ثقيلاً، على نظيره فريق خيتافي youtube live، مساء اليوم السبت على ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني"الليجا"، حيث يدخل برشلونة هذا اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 7 نقاط.





بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي شاهد عبر رابط kora live ومن المقرر ان تنطلق المباراة القویة بین برشلونة وخيتافي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفی تمام الساعة الخامسة مساءًا ب توقيت المملكة العربية السعودية، وفی تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي youtube live.





وسوف تذاع أحداث مباراة برشلونة وخيتافي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت إتش دي الثالثة kora on line bein sports HD 3 المشفرة بتعليق خليل بلوشي، کما يمكنكم متابعة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي بجودة عالية.





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من المتوقع أن يبدأ برشلونة بقيادة مديره الفني إرنيستو فالفيردي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، خط الدفاع: جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو، خط الوسط الدفاعي والمحوري: آرتور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو، الأجنحة وخط الهجوم: أنطوان جريزمان - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي. kora star





وعلى الجانب الآخر، سيكون تشكيل خيتتافي في مواجهة برشلونة، على النحو التالي: حراسة المرمى yalla shoot kora live: دافيد سوريا، خط الدفاع: آلان نيوم - لياندرو كابريرا - دجيني داكونام - داميان سواريز، خط الوسط: مارك كوكوريلا​ - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري - جاسون ريميسيرو، خط الهجوم: خايمي ماتا - خورخي مولينا فيدال.