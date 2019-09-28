أياكس يوجه ضربة قوية لريال مدريد ويجدد عقد نجمه المتألق

كشفت تقارير صحفية هولندية، ان نادي أياكس أمستردام الهولندي، يستعد لتوجيه ضربة قوية لريال مدريد الإسباني، خلال الفترة القريبة المقبلة.





ووفقًا لما كرته التقارير فإن النادي الهولندي العملاق، يستعد لتجديد تعاقد نجم خط وسطه المتألق، دوني فان دي بيك، والذي يعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ألجيمين داجبلاد" الهولندية، اليوم السبت، فإن إدارة نادي العاصمة الهولندية بدأت في تجهيز العرض الخاص بتجديد تعاقد فان دي بيك، في ظل انتهاء تعاقده الحالي مع النادي الهولندي، بعد موسمين فقط (في عام 2022).





ومن الجدير بالذكر أنه قد تألق فان دي بيك البالغ من العمر 22 عامًا بشكل ملفت في الموسم الماضي مع أياكس، ومن ثم فقد أفادت العديد من التقارير الإسبانية أن اللاعب أصبح أحد أهم أهداف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لتدعيم خط وسط الفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.



