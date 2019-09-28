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بعد فوز ليفربول.. موعد مباراة الريدز القادمة في دوري أبطال أوروبا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:29 م
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بعد فوز ليفربول.. موعد مباراة الريدز القادمة في دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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 موعد مباراة ليفربول وسانزبورغ والقنوات الناقلة لها في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019, وكان حقق نادي ليفربول فوز صعب على نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الانجليزي بنتيجة هدف وحيد مقابل لاشئ احرزه فينالدوم.

انهزم نادي ليفربول في مباراته الأولى أمام نابولي ب 2-0 فيما فاز سانزبورغ على جينك ب 6-2.

يواجه نادي ليفربول ونادي سانزبورغ يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في إطار الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال أوروبا 2019-2020, هذا وأوقعت القرعة نادي أتليتيكو مدريد في المجموعة (H) إلى جانب كل من نادي نابولي , وسانزبورغ, وجينك.

بي أن سبورتس الفرنسية
التردد : 11096 أفقي علي الهوتبيرد
التردد : 11376 عمودي علي الأسترا

بي أن سبورتس الفرنسية
التردد : 11096 أفقي علي الهوتبيرد
التردد : 11376 عمودي علي الأسترا

سكاي البريطانية Sky Sport UK
التردد : 11798 أفقي
معدل الترميز : 29500
القمر : Astra 2A

نادي رد بول سالزبورغ لكرة القدم نادي كرة قدم نمساوي يلعب في دوري الدرجة الممتازةو تم تأسيس النادي في سنة 1933 باسم "أوستريا سالزبورغ" وفي عام 2005 تم شراء النادي من قبل شركة ريد بل العالمية ليتم تغيير الاسم إلى "ريد بل سالزبورغ". لكنه يلعب باسم "إف سي سالزبورغ" في المسابقات الأوروبية بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي. 


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