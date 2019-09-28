يلا شوت VISCA BARCA: مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر beIN NOW كورة لايف ON LINE تابع رابط ماتش برشلونة متعدد NOW

رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد ختيافي بث مباشر كورة ستار KOORA STAR، اليوم السبت 28 سبتمبر ، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإسباني ، ويدخل فريق برشلونة ولا بدل عن الفوز اليوم لمواصلة مشواره نحو اللقب الثالث له على التوالي على الرغم من البداية المخيبة للفريق وفقدان العديد من النقاط .





موعد مباراة برشلونة ضد ختيافي بث مباشر كورة لايف koora live والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة برشلونة ضد ختيافي في تمام الساعة الساعة الرابعة ظهرا بتوقيت القاهرة، الخامسة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويقام في الساعة السادسة عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتذاع عبر قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري لمبارايات الدوري الاسباني الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يذاع لقاء فريق ليفربول ضد فريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية bein sports .





مشاهدة مباراة برشلونة ضد ختيافي بث مباشر

يسعى فريق برشلونة للفوز بنقاط المباراة الثلاث لتحسين مركزه في جدول الدوري بعد أن خسر العديد من النقاط في بداية الدوري ، وبخوض برشلونة مواجهة اليوم بغياب ليونيل ميسي قائد البرسا بسبب إصابته في اللقاء الماضي أمام فريق فيا ريال والذي فاز به برشلونة بهدفين مقابل هدف .





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