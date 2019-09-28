هكذا هنأ ظافر العابدين هند صبري بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الجونة (صورة)

هنأ الفنان ظافر العابدين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الفنانة هند صبري وذلك لحصولها أمس على جائزة الجونة الذهبية كأفضل ممثلة عن فيلم "حلم نورا".

وقال ظافر: " مبروك هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم التونسي حلم نورا من مهرجان الجونة السينمائي ومبروك للمخرجة هند بوجمعة والفنان لطفي العبدلي ولكل فريق العمل".

يُشار إلى أن فازت الفنانة هند صبري أمس بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بجائزة الجونة الذهبية لأفضل ممثلة عن فيلم "حلم نورا" والذي أحداثه تدور في 90 دقيقة عن قصة امرأة من الطبقة الشعبية متزوجة من مجرم ولديها 3 أطفال لكنها تحلم بحياة أفضل ورجل شريف تكمل معه حياتها.

حيث كانت آخر أعمال هند صبري السينمائية هو فيلم "الفيل الأزرق2" والذي عُرض ضمن سباق عيد الأضحى، والذي أستطاع أن يحصد إيرادات عالية بلغت إلى 100 مليون ونصف، حيث بدأت أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبني، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة 8 غرب حريم، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يُذكر أن فيلم "الفيلم الأزرق2" من بطولة: كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، إياد نصار، خالد الصاوي، تارا عماد، أحمد خالد صالح، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ظافر العابدين هو مسلسل "عروس بيروت" والذي يُعرض حاليًا على فضائية Mbc، وتدور أحداثه في إطار رومانسي درامي حول شاب يدعى فارس يلتقي بفتاة تدعى ثريا بملهى ليلي في بيروت، حيث تعمل فيه مطربة وعازفة، وسرعان ما تنشأ بينهم قصة حب قوية تُكلل بالزواج، ويأخذها لتعيش معه بمدينة جبيل، وتحاول ثريا جاهدة في كسب عواطف حماتها التي تتعامل معها بحِدة شديدة وتسعى إلى إدارة القصر بقواعدها الخاصة، وتستمر الأحداث في التصاعد.

يُذكر أن مسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، فارس ياغي، مرام علي، من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج إيمرة كاباكوساك.