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يلا شوت PLUS GOAL مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر KORA TV يلا شوت الجديد NOW رابط ماتش برشلونة BARCA NQW

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:23 م
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يلا شوت PLUS GOAL مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر KORA TV يلا شوت الجديد NOW رابط ماتش برشلونة BARCA NQW
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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت Yalla shoot كورة ستار الاسطورة بدون تقطيع، نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر في الليغا الأسبانية اليوم، بعد الفوز الجولة الماضية على فياريال يرحل برشلونة إلى مدريد لملاقاة فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الأسباني لكرة القدم، ويبدأ توقيت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد خيتافي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة على قناة bein sport hd3.

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بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي يلا شوت
يلا شوت مباراة برشلونة وخيتافي مباشر بدون تقطيع kora star مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر كورة اون لاين، ويغيب عن تشكيلة برشلونة الرسمية في لقاء اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد معازدة أصابته في مباراة فياريال الماضية،ليستمر غيابه حتى مطلع الشهر القادم، على الجانب الأخر يسعى خيتافي بتشكيلة شبه متكاملة لتنحقيق الفوز والنقاط الثلاثة على ضييفه البرسا في مباراة تعد بالكثير من الأثارة والتشويق.


 
مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر
برشلونة بث مباشر Kora star،ـ رابط بث مباشر مباراة برشلونة مباشر، برشلونة وخيتافي بث مباشر بدون تقطيع، يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة، يحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 10 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد بفارق 4 نقاط فقط، ورغم بداية البرسا المتعثرة في الليغا الأسبانية، لكن يفترض أن ينتفض الفريق في الجولات المقبلة، حيث لا يزال المرشح الأول للفوز باللقب هذا الموسم.

كورة ستار مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر
مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر Yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر، يلا شوت برشلونة وخيتافي، كورة ستار برشلونة بث مباشر، مشاهدة ماتش البرسا مباشر،ـ برشلونة مباشر،ـ الاسطورة برشلونة مباشر. نرفق لكم رابط متعدد مشاهدة مواجهة البرسا وخيتافي اون لاين.

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0
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13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
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15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
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0
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بوروسيا دورتموند
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