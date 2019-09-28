الكرملين يرفض تقارير وسائل الإعلام الروسية حول هاتف "بوتين" السري

علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على التقارير حول هاتف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الخاص للاستخدام الخاص والذي هو أكثر سمكا من الهواتف المحمولة العادية.





وقال "المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين اليوم السبت، ردًا على سؤال حول حجم الجهاز: "إنه حقا ليس بذلك السمك".





في وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر مصدر مطلع في الكرملين وسائل الإعلام الروسية، أن الرئيس بوتين يستخدم هاتفًا خلويًا صُمم خصيصًا له وهو أكثر سمكا من الهاتف الذكي العادي ولديه عدة مستويات من الحماية.





وذكرت وسائل الإعلام الروسية، نقلاً عن مصدر في الكرملين، أن الرئيس الروسي يمتلك هاتفًا محمولًا خاصًا مزودًا بعدة مستويات من الحماية من تشويه الإشارة والتنصت على المكالمات الهاتفية، من بين أشياء أخرى.





في ديسمبر، صرح المتحدث باسم الكرملين، بأن الرئيس بوتين لم يستخدم الهواتف الذكية على الإطلاق.





جدير بالذكر، أن روسيا أعربت، يوم الجمعة، عن أملها ألا تنشر الإدارة الأمريكية محتوي المحادثات الخاصة بين رئيسي البلدين كما فعلت مع أوكرانيا.





ويظهر التسريب لنص حديث ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أصدره البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، أن ترامب حث أوكرانيا على "النظر" في منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، "مكالمة 25 يوليو هي الآن محور التحقيق في المساءلة الأمريكية".





وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قلقة من أن البيت الأبيض قد ينشر بالمثل نصوص مكالمات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: " نأمل ألا يحدث ذلك في علاقاتنا، التي تعاني بالفعل من الكثير من المشاكل".





أثناء حديثه في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، أكد على أن نشر مكالمة ترامب-زيلينسكي هي قضية داخلية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه "من غير المعتاد" تسريب مكالمة سرية بين القادة.





وقال "المواد المتعلقة بالمحادثات بين رؤساء الدول عادة ما تصنف وفقا للممارسة الدولية المعتادة".





أثار نشر المكالمة، الذي أدلى فيه الرئيسان بتعليقات انتقادية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقات شديدة من المسؤولين والمشرعين الروس الآخرين.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ننتظر أن يستمر الحزب.. دعهم ينشرون نصوص المحادثات بين حلفاء الناتو. سيكون من المفيد أيضًا نشر محاضر الاجتماعات المغلقة في وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاغون. ضعها جميعًا على الملأ!"



