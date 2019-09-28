هدى عبد الناصر ترد على إسرائيل: تل أبيب كاذبة والزعيم لم يسمح بقواعد سوفيتية

الأسبوع الماضى نشرت «الفجر» تقريرا مترجما تحت عنوان إسرائيل تكشف كيف نجح «عبدالناصر» فى تجنيد السوفيت بعد «النكسة»، وزعم التقرير الذى نشرته صحيفة هآرتس العبرية، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقد عدة جلسات مع كبار المسئولين بالحكومة السوفيتية، وأقنعهم بالوقوف كحليف قوى بجانب مصر بعد انتهاء حرب 1967، وجاء فى التقرير أن عبد الناصر عرض فى نهاية يونيو 1967 على الاتحاد أن يتحملوا مسئولية منظومة الدفاع الجوى لمصر، وكرر عبد الناصر هذه المحاولة فى يوليو 1967.





وادعت إسرائيل أن الرئيس الراحل سمح للسوفيت ببناء قاعدة بحرية بالإسكندرية وأخرى جوية بالقاهرة، وبذلك وضعوا وحدة بحرية كاملة أمام الأسطول الأمريكى وسرب للطيران يحمل اسم «سرب 90» للدفاع عنها، وأشارت إلى أنه فى نوفمبر 1969، حلقت طائرتان من طراز فانتوم الأمريكية بسماء القاهرة، وتسبب دوى الطائرات الذى يتجاوز حاجز الصوت، فى تحطيم مئات النوافذ من بينها النوافذ الخاصة بمنزل جمال عبد الناصر، كما ادعت أيضا أن الرئيس عبد الناصر كان مريضا أثناء زياراته إلى الاتحاد السوفيتى فى عام 1970.





هدى عبد الناصر نجلة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ردت على مزاعم إسرائيل الكاذبة، حيث أكدت لـ«الفجر»، أن «عبد الناصر» لم يسمح ببناء أى قواعد بحرية أو جوية للاتحاد السوفيتى فى مصر، مؤكدة أنه عندما طلبوا، بعد زيارة «بادجورنى» لمصر فى ٢٢ يونيو ١٩٦٧، وبعد أسبوعين من الهزيمة وبعد طلبات عبدالناصر من السلاح، زيادة قطع من الأسطول السوفيتى إلى الإسكندرية، ووجد أن طلباتهم تتضمن منشآت قال: «هذه قاعدة »! ورفض. وبالتالى لم يكن هناك داع لتواجد قوات سوفيتية لحماية القواعد المزعومة!.





ونفت هدى أن يكون منزل والدهم بالقاهرة تحطم من غارات العدو، وقالت: «لم يحدث أن تسببت طائرات الفانتوم فى تحطيم نوافذ بيتنا أو أى بيت فى القاهرة»، مؤكدة أنه عند زيارة عبد الناصر إلى موسكو فى يناير ١٩٧0 لم يكن مريضا.



