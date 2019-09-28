طلاب جامعة جنوب الوادي بقنا يدعمون مرضى الأورام بالأقصر (صور)
السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:11 م
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طاهر الحساني
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يواصل طلاب الجامعات زيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أمراض الأورام بالمجان، المقامة في طبية شمال محافظة الأقصر، وذلك لدعم المرضى ماديا ومعنويا.
واستقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وفد من اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا لتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لمرضي السرطان من محافظات الصعيد، مع بداية العام الجامعي الجديد.
ونظم فريق العلاقات العامة بالمستشفى جولة لوفد اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي من محافظة قنا، في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف عمليات اليوم الواحد وبنك الدم وغرفة الإقامة الداخلية وغيرها من أقسام المستشفي، لتعريفهم بالدور العظيم الذي تقدمه إدارة المستشفى وفريق العمل والطاقم الطبي داخلها لتقديم الخدمات الطبية المجانية للآلاف من أبناء الصعيد، ووعد الطلاب بإطلاق حملات لجمع التبرعات والزيارات المتكررة طوال العام للتبرع لصالح المرحلة الثالثة والتبرع بالدم لما له من أهمية كبرى في خدمة المرضي في مختلف أقسام المستشفى.
وأكد وفد اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، علي أنهم قرروا تنظيم تلك الزيارة مع بدء العام الجامعي الجديد إيمانًا منهم بدور الطلبة بالجامعات في تقديم الدعم المعنوي وجمع التبرعات فيما بينهم لصالح مرضي محافظات الصعيد الذين يحاربون السرطان يوميًا داخل أو صرح طبي مجاني في جنوب الصعيد لعلاج السرطان بالمجان تمامًا.
ويجرى في الوقت الحالي العمل بالمرحلة الثالثة وهي عبارة عن مبني متكامل مقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من طوابق، ومن المقرر أن تضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، وقسم خاص للطوارئ لمرضي أورام الصعيد ملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرة المرضي، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض، ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، وسكن للاطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.
واستقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وفد من اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا لتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لمرضي السرطان من محافظات الصعيد، مع بداية العام الجامعي الجديد.
ونظم فريق العلاقات العامة بالمستشفى جولة لوفد اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي من محافظة قنا، في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف عمليات اليوم الواحد وبنك الدم وغرفة الإقامة الداخلية وغيرها من أقسام المستشفي، لتعريفهم بالدور العظيم الذي تقدمه إدارة المستشفى وفريق العمل والطاقم الطبي داخلها لتقديم الخدمات الطبية المجانية للآلاف من أبناء الصعيد، ووعد الطلاب بإطلاق حملات لجمع التبرعات والزيارات المتكررة طوال العام للتبرع لصالح المرحلة الثالثة والتبرع بالدم لما له من أهمية كبرى في خدمة المرضي في مختلف أقسام المستشفى.
وأكد وفد اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، علي أنهم قرروا تنظيم تلك الزيارة مع بدء العام الجامعي الجديد إيمانًا منهم بدور الطلبة بالجامعات في تقديم الدعم المعنوي وجمع التبرعات فيما بينهم لصالح مرضي محافظات الصعيد الذين يحاربون السرطان يوميًا داخل أو صرح طبي مجاني في جنوب الصعيد لعلاج السرطان بالمجان تمامًا.
ويجرى في الوقت الحالي العمل بالمرحلة الثالثة وهي عبارة عن مبني متكامل مقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من طوابق، ومن المقرر أن تضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، وقسم خاص للطوارئ لمرضي أورام الصعيد ملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرة المرضي، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض، ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، وسكن للاطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.
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