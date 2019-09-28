صدمة جديدة.. إصابة نجم برشلونة واستبعاده من مباراة خيتافي

تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي ضربة موجعة قبل مواجهة فريق خيتافي التي تنطلق في تمام الرابعة عصرًا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني لموسم 2019 - 2020.





وتعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الكتالوني للإصابة خلال الساعات الماضية، مما دفع فالفيردي لاستبعاده من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق خيتافي التي تنطلق بعد قليل.





وكان المدرب الاسباني قد اختار "ديمبلي" ضمن قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي قبل أن يتم استبعاده بعد إصابته خلال الساعات الماضية، لينضم لقائمة الغائبين عن المباراة، وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنسو فاتي وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا.





وذكرت تقارير صحفية أن عثمان ديمبيلي يعاني من ألم عضلي في ساقه اليسرى، وسوف يخضع لفحوصات طبية عند العودة إلى برشلونة عقب مباراة خيتافي، لمعرفة التشخيص الدقيق لإصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عثمان ديمبلي كان يعاني من الإصابة خلال مشاركته أمام فياريال بالمباراة الماضية لكنه تحامل علي نفسه خلال اللقاء، حيث طلب من تير شتيجن في لعبة هجومية أن لا يرمي الكرة طويلا، لأنه لم يكن قادرا على الركض أكثر.



التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام خيتافي بالدوري الاسباني





وكان الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أعلن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه خيتافي بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني:





وضم تشكيل برشلونة كلًا من:





حراسة المرمى : تير شتيجين





خط الدفاع : سيرجي - بيكيه - لينغليت - فيربو





خط الوسط : بوسكيتس - دي يونغ - ارثور





خط الهجوم : بيريز - سواريز - جريزمان



