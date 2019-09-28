تشكيل هجومي لتشيلسي أمام برايتون

تشكيل تشيلسي أمام برايتون



حراسة المرمى : كيبا



خط الدفاع : أزبيليكويتا ، كريستنسين ، توموري ، ألونسو.



خط الوسط : جورجينيو ، باركلي ، ويليان ، ماونت ، بيدرو.



خط الهجوم : تامي أبراهام



وتأتي دكة البدلاء لتشيلسي : كاباييرو ، جويهي ، جيمس ، كوفاسيتش ، بوليسيتش ، هودسون اودوي ، باتشواي.



ويريد تشيلسي العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة أمام فريق ليفربول في الجولة الماضية على ملعب الستامفورد بريدج أيضا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.