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هدف ليفربول من خطأ فادح لحارس شيفيلد (فيديو)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:02 م
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هدف ليفربول من خطأ فادح لحارس شيفيلد (فيديو)
ليفربول
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الفجر الرياضي
 
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سجل فينالدوم هدف ليفربول الأول من خطأ فادح لحارس شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.


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