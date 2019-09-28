هدف ليفربول من خطأ فادح لحارس شيفيلد (فيديو)
السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:02 م
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الفجر الرياضي
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سجل فينالدوم هدف ليفربول الأول من خطأ فادح لحارس شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.
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