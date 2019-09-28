بعد ظهوره في "معكم".. مينا مسعود يتصدر ترند جوجل

تصدر الفنان الكندي المصري مينا مسعود، ترند الأكثر تداولا عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك عقب عرضه لقاءه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى شلبي عبر مجموعة قنوات CBC.

كواليس "علاء الدين"

وتحدث "مينا" خلال الحلقة عن كواليس عمله الأول في هوليوود من خلال فيلم "علاء الدين"، والذي حقق من خلاله نجاح كبير، كما كشف "مينا" عن طبيعة علاقته بزملائه في الفيلم كل من ناعومي سكوت وويل سميث.

ظهور شقيقاته

وفاجأت الإعلامية منى الشاذلي الجمهور بظهور شقيقتي "مينا" الأكبر سنا، وتحدثنا خلال فقرتهما عن طفولة مينا ومراهقته، وطبيعية شخصيته.

اللغة العربية

وأوضح "مينا" خلال اللقاء، أن تعلمه اللغة العربية واتقانه لها جعله مميزا في هوليوود، على عكس من يعتقد أن تحدث اللغة الإنجليزية يجعل الشخص جذابا أكثر لأنها اللغة الأولى في أمريكا.

مهرجان الجونة

كان مينا مسعود حضر لمصر في الأيام الأخيرة للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذى اختتمت فاعلياته أمس الجمعة، بحضور لفيف من نجوم الفن في مصر والعالم.

نشأته

ولد مينا مسعود في 17 سبتمبر 1991، أي أنه يتبع برج "العذراء"، وهو من مواليد القاهرة لأبوين مصريين من المسيحيين الأقباط، هاجر مع أسرته وهو فى الثالثة من عمره، ونشأ في مدينة أونتاريو بكندا، ولديه شقيقتين أكبر سنا، ومن المعروف عنه أنه من أنصار النباتية.

أهم أعماله

قدم مينا مسعود قبل انطلاقته العالمية من خلال ديزني، عدد من الأدوار الصغيرة، كان أهمها دور "طارق القصار" في المسلسل التلفزيوني جاك رايان، وشارك في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا" وأدى الأداء الصوتي في لعبة "واتش دوغز 2".

"علاء الدين"

ووقع اختيار شركة ديزني عليه قبل عامين، ليلعب بطولة النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "علاء الدين"، لتبدأ معه رحلته إلى العالمية

فيلم "علاء الدين" من انتاج ٢٠١٩، وصوّر في الأردن، وهو من إخراج غاي ريتشي، وشارك في بطولته مينا مسعود، ونعومي سكوت، وويل سميث، ومروان كنزاري.

بدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 24 مايو 2019، وحقق الفيلم إيرادات واسعة، بينما اختلفت الآراء هو معجب وناقد للنسخة الجديدة.