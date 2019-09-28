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تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام بيرنلي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:03 م
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تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام بيرنلي
تريزيجيه
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علي نبوي
 
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أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيرنلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميير ليج".

ولم يتواجد المصري محمود حسن "تريزيجيه" في تشكيل أستون فيلا الأساسي حيث فضل مدرب الفريق تواجده على مقاعد البدلاء للاستعانة به حسب سير المباراة.

وضم تشكيل أستون فيلا كلا من :- 

هيتون - جيلبرت - إنجلز - مينجز - تارجت - هيور هياني - ناكامبا - ماك جين - جرياليش - أنور الغازي - ويلسي.
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