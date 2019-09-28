بعد نجاح حفلها في "كايرو فيستفال".. أنغام تستعد لمركز المنارة 25 أكتوبر

تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وذلك يوم 25 من شهر أكتوبر المقبل.

وستقدم أنغام، في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة وأغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" وسط جمهور من المتوقع أن يكون عدد كبير.

وأحيت أنغام، أمس حفل غنائي ضخم بكايرو فيستفال حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور.

وأعلنت أنغام خلال الحفل عن رغبتها الشديدة في تقديم أغنية وطنية لمصر حيث قالت: "نفسي اغني حاجه لمصر، وهغني أغنية "حب الوطن فرض، وهي من ألحان أستاذ محمد عبد الوهاب"، وقدمت الأغنية وسط انسجام جميع الحاضرين.

أنغام تبدأ حفلها بكايرو فيستفال على انغام عمري معاك

بدأت المطربة أنغام، حفلها الغنائي أمس بكايرو فيستفال علي أنغام أغنية "عمري معاك"، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

كما حرص زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على مساندتها ودعمها فى الحفل والحضور معها منذ اللحظات الأولى وحضرت مديرة أعمال أنغام راندا.

أنغام تطلب مساعدة جمهورها

كما نشرت الفنانة أنغام، قبل حفل "كايرو فيستفال" بيوما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام صورة لها على المسرح من إحدى حفلاتها، وعلقت قائلة عليها:"عايزين تسمعوا ايه بكرة فى حفلة المسرح المفتوح فى كايرو فستيفال سيتى؟".

اليوم الوطنى السعودي

كما أحيت أنغام منذ أيام قليلة حفلا غنائيا فى السعودية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطنى.

وتم تكريم أنغام مؤخرا من قبل مهرجان القنوات الفضائية الذى أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة،وتم تكريم عدد كبير من النجوم منهم محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وبعد تكريمها نشرت أنغام صورة لها خلال التكريم، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" وعلقت أنغام على الصورة قائلة: "الحمدلله.. جائزة أفضل مطربة لعام ٢٠١٩"،وعبرت عن سعادتها بالتكريم قائلة: "أشكر إدارة المهرجان على تكريمي، كما أقدم الشكر لجميع من تم تكريمهم خلال الحفل".

يذكر أن آخر أغانى أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب" التى قدمتها لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية الذى أقيم فى مصر.

أنغام طرحت مؤخرا ألبوم "حالة خاصة جدًا"، يضم 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة يوتيوب، وأغانى الألبوم هي: "حالة خاصة جدًا" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك في أيامي" كلمات جمال الخولي، ألحان خالد عز، توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد، ألحان أحمد العتباني، توزيع أحمد إبراهيم.

أنغام من مواليد الإسكندرية، ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان وساعدها فى تنمية موهبتها وساهم في تقديمها فى عدة حفلات، كانت تؤدي أغاني لأم كلثوم وليلى مراد، وفي منتصف التسعينيات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي، وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها، نجحت في تقديم عدة ألبومات عديدة وحققت من خلالها نجاحا كبيرا