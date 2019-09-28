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صالح جمعة يتمرد على الأهلي بسبب تسريب القميص

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:59 م
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صالح جمعة يتمرد على الأهلي بسبب تسريب القميص
صالح جمعة
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عمر محمد
 
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أعلن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التمرد على الجهاز الفني بقيادة السويسري فايلر والإدارة بسبب اتهامه بتسريب قميص الفريق للموسم الجديد.


وتغيب صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر عن مران المستبعدين من قائمة مباراة كانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا.


وقاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة كانو سبورت، والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.


وشهد المران مشاركة كلا من، علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق.


بدأ المران بجزء بدني خفيف ثم خاض اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، اشتملت على التسليم والتسلم وتقسيمة لتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة.


ويستضيف الأهلي في الثامنة مساء اليوم فريق كانو سبورت على استاد برج العرب، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي صالح جمعة بالاستبعاد من قائمة مباراة كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.


تسريب قميص الأهلي وراء استبعاد صالح جمعة من مباراة كانو سبورت


ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني، المقرر لها في الثامنة من مساء غدا السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ستاد برج العرب بحضور 5 آلاف مشجع.


وقرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.


وكشف مصدر بالجهاز الفني لـ"الفجر الرياضي" أن استبعاد صالح جمعة من القائمة جاء لأسباب تأديبية، بعد واقعة تسريب صور قميص الأهلي الجديد.


وأكد المصدر، أن صالح جمعة لم ينل استحسان فايلر حتى الآن، بعد تألق محمد مجدي قفشة مع الفريق، وفشل الأول في الظهور بشكل جيد في التدريبات، بجانب زيادة وزنه مرة أخرى.


وطلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من سيد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، فتح تحقيق في واقعة تسريب قميص الفريق الجديد. 


وأبدي الخطيب، غضبه من واقعة تسريب قميص الأهلي الجديد، بعد استياء مسئولي "أمبرو" راعي قميص النادي الجديد، وطلب معرفة المتسبب في تسريب القميص، ومحاسبته.

وفتح عبدالحفيظ، تحقيقا مع لاعبي الفريق، وخاصة الخماسي الذي ظهر بقيص الأهلي الجديد، صالح جمعة، ووليد سليمان، وعلي معلول، وحسام عاشور، وجونيور أجايي.


ويعد صالح جمعة، المتهم الأول في واقعة تسريب قميص الأهلي الجديد، ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه.


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