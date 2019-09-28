مطار الملك عبدالعزيز الجديد يشغل 4 رحلات خارجية لـ3 دول عربية

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أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تشغيل 4 خطوط جديدة، ذهابًا وإيابًا، إلى أربع مدن بمصر والأردن والعراق.



وأوضح المطار –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد (الصالة 1) سيبدأ من يوم الاثنين المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري، تشغيل رحلات الخطوط السعودية الدولية إلى مطارات أربيل وشرم الشيخ وعمّان والإسكندرية.



وأشار مطار الملك عبدالعزيز، إلى أن مجموع الوجهات يصل إلى 21 وجهة داخلية و7 وجهات دولية.



وأضاف أن الرحلات الدولية المنتظمة حاليًا، ذهابًا وإيابًا، تشمل: أبوظبي، والبحرين ومسقط، أما المحطات الداخلية المنتظمة حاليًا، ذهابًا وإيابًا، فتتضمن: القريات والعلا وعرعر، والباحة والدوادمي، وتبوك والأحساء والوجه وطريف والقيصومة وينبع وشرورة والطائف وبيشة ورفحاء والجوف ووادي الدواسر وحائل ونجران وجازان وأبها.



وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).



وأوضح الدكتور نبيل العامودي أن ذلك كله يأتي وسط مرافق تتسم بالشمولية والتجهيزات والتقنية الحديثة والمتطورة في مجمع صالات بمساحة (810) آلاف م2، تعمل تحت سقفه جميع الناقلات الجوية، ويضم (220) كاونترا لخطوط الطيران، و(80) جهاز خدمة و(128) كاونترًا للجوازات، و(46) بوابة بعض منها يستوعب الطائرات العملاقة، وترتبط هذه البوابات بـ (94) جسرًا متحركًا تخدم (70) طائرة في آن واحد ومواقف سيارات تستوعب أكثر من (21600) سيارة، علاوة على مميزات التصميم المستوحاة من بيئة المملكة بشكل عام، وبيئة منطقة جدة بشكل خاص.



كما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.

بعد ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية بهذه المناسبة، تشرف بتقديمها معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.



حضر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.