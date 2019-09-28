إصابة 9 إثر تصادم سيارتين في قنا

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استقبلت مستشفى قنا العام، 9 أشخاص، اليوم السبت، مصابين في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة كبوت على طريق الشيخ حسين بقنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة هاجر صابر طه، 16 عامًا، ومحمد أبوالوفا حسن، وأحمد سيد حمد،63 عامًا، وابراهيم حمد الراوي، 57 عامًا، وسعدية محمد أحمد، 47 عامًا، وصباح جلال علي، 40 عامًا، هناء محمد مصطفى، 45 عامًا، عبده الحاج محمد، 25 عامًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة كبوت على طريق الشيخ حسين في قنا.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق متصل عثر اهالي مركز دشنا منذ قليل، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على جثة شاب مجهولة الهوية، ملقاة في الشارع بالجزيرة، دون أي اصابات سطحية أو ظاهرية.



ولقد تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، في الثلاثينات، بدون أي إصابات ظاهرية، ملقاة في الشارع بالجزيرة، بدشنا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو، لحين عرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



في سياق آخر لقى 3 أشخاص مصرعهم، أمس الجمعة، في حادث مروع إثر انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي في عزبة البوصة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع أحمد عبدالموجود امبابي، ٣٩عامًا، ومحمد سالم سليم، 44 عامًا، وعماد عبدالصبور محمد، 40 عامًا، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي مركز أبوتشت بقنا.



تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق آخر لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الخميس، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس في قنا، بسبب خلافات مع طفل آخر.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع محمود عبيد عبود، 12 عاما،،إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بجوار مزلقان السواحلية بقرية أبنود بقنا.







