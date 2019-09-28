ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة مدوية في تشكيلة برشلونة أمام خيتافي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:53 م
Advertisements
مفاجأة مدوية في تشكيلة برشلونة أمام خيتافي
فالفيردي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه خيتافي بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.


وضم تشكيل برشلونة كلًا من :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيرجي - بيكيه - لينغليت - فيربو

خط الوسط : بوسكيتس - دي يونغ - ارثور

خط الهجوم : بيريز - سواريز - جريزمان.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا

يستعد عشاق الساحرة المستديرة؛ مساء اليوم لمتابعة مباراة جديدة بالدوري الإسباني الممتاز.

ويحل برشلونة بقيادة أرنيستو فالفيردي المدير الفني؛ ضيفا على خيتافي؛ مساء اليوم 28 سبتمبر؛ بالجولة السابعة من الليجا الإسبانية.

ويدخل الفريق الكتالوني؛ المباراة رغبة في تحقيق الفوز لتحسين وضعيته بجدول الترتيب؛ حيث حصد 10 نقاط فقط حتى الأن من 6 جولات؛ عقب انتصاره الأخير أمام فياريال؛ بالجولة السادسة.

تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي؛ في إطار منافسات الجولة السابعة؛ في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة ضد خيتافي؛ عبر قنوات بي إن سبورت القطرية؛ المالك الحصري لمباريات الليجا؛ على أن تكون منقولةعبر bein sports HD3 بتعليق القطري يوسف سيف.

ويغيب عن برشلونة؛ أبرز نجومه على رأسهم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد إصابته بالفخذ الأيسر؛ وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا؛ وأنستو فاتي؛ على أن يعتمد فالفيردي على الثلاثي ديمبلي وجريزمان وسواريز؛ خلال المباراة المرتقبة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر من خلال هذا الرابط


Advertisements
طباعة
المزيد عن: فالفيردي رياضة تشكيل برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status