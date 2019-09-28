مفاجأة مدوية في تشكيلة برشلونة أمام خيتافي

وضم تشكيل برشلونة كلًا من :-



موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا



يستعد عشاق الساحرة المستديرة؛ مساء اليوم لمتابعة مباراة جديدة بالدوري الإسباني الممتاز.



ويحل برشلونة بقيادة أرنيستو فالفيردي المدير الفني؛ ضيفا على خيتافي؛ مساء اليوم 28 سبتمبر؛ بالجولة السابعة من الليجا الإسبانية.



ويدخل الفريق الكتالوني؛ المباراة رغبة في تحقيق الفوز لتحسين وضعيته بجدول الترتيب؛ حيث حصد 10 نقاط فقط حتى الأن من 6 جولات؛ عقب انتصاره الأخير أمام فياريال؛ بالجولة السادسة.



تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي؛ في إطار منافسات الجولة السابعة؛ في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة ضد خيتافي؛ عبر قنوات بي إن سبورت القطرية؛ المالك الحصري لمباريات الليجا؛ على أن تكون منقولةعبر bein sports HD3 بتعليق القطري يوسف سيف.



ويغيب عن برشلونة؛ أبرز نجومه على رأسهم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد إصابته بالفخذ الأيسر؛ وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا؛ وأنستو فاتي؛ على أن يعتمد فالفيردي على الثلاثي ديمبلي وجريزمان وسواريز؛ خلال المباراة المرتقبة.





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أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه خيتافي بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.حراسة المرمى : تير شتيجينخط الدفاع : سيرجي - بيكيه - لينغليت - فيربوخط الوسط : بوسكيتس - دي يونغ - ارثورخط الهجوم : بيريز - سواريز - جريزمان.