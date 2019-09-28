مدافع الزمالك على رادار حسام البدري

يناقش حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر العديد من الأسماء للوجوه الجديدة المنتظر انضمامها لمعسكر الفراعنة في شهر أكتوبر المقبل.





وتولي حسام البدري تدريب المنتخب الوطني في عهد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني عقب رحيل مجلس هاني أبوريدة وإقالة خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة عقب الخروج المخيب للأمال على يد جنوب إفريقيا بدور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.









وعلم "الفجر الرياضي" أن طارق مصطفي، المدرب العام، بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، طالب حسام البدري، المدير الفني، منح محمد عبد الغني، قلب دفاع الزمالك، فرصة للتواجد في معسكر المنتخب، والمقرر انطلاقة يوم 6 أكتوبر المقبل، للاقتراب أكثر على مستواه لمعرفة مدي قدرته على التواجد مع الفراعنة، والاعتماد عليه في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.









وأكد طارق مصطفي، على البدري، ان اللاعب يقدم مستويات متميزة مع الزمالك، منذ فترة محليًا أو أفريقيًا.









ويعلن الجهاز الوطني للمنتخب، قائمة الفراعنة من اللاعبين المحليين، يوم الخميس المقبل، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق يوم 6 اكتوبر المقبل، وينتهى بمواجهة بتسونا يوم 14 من نفس الشهر.









وكان الجهاز الفني أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين، وهم محمد صلاح، وتريزيجيه، احمد حسن كوكا، واحمد حجازي، ومحمد النني.









ووجه حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر رسالة إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.









وقال البدري في تصريحات تلفزيونية:"محمد صلاح هو فخر للمصريين جميعًا، ونحن نفتخر به".









وأضاف:"هناك بعض المشاكل السابقة والتي سمعتها وفي نفس التوقيق عملية التصويت والخطأ، وأنا لست متأكدًا من نوع الخطأ الذي حدث، ولا أحد يدرك بشكل قاطع نوع هذا الخطأ".









وتابع: "أريد من محمد صلاح أن لا يتوقف عند هذا الأمر، فهو فخر لنا جميعًا ونعلم جيدًا قيمته وترشيحه كأفضل اللاعبين في العالم فخر لنا".









وزاد: "جميع المصريين يحبونك وعندما تتخذ أي قرار أعلم جيدًا بأنك تضع المصريين في اعتبارك بقلبك وعقلك، المصريين كلهم خلفك".









وواصل: "سيكون هناك اتصال هاتفي معه قريبًا لأنني علمت أنه يعاني من إجهاد خفيف، وإن شاء الله يشارك في مباراة شيفيلد يونايتد ونطمئن عليه".



