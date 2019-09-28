"الإفلاس يتواصل".. الهلع يُصيب محمد علي والإخوان بعد فشل دعوات التظاهر

حالة من الجنون والهلع، أصابت المقاول الهارب محمد علي، بعد فشل دعوات التظاهر التي أطلقها على مدار الأيام الماضية، حيث زادت وتيرة التحريض منه، وقنوات جماعة الإخوان الإرهابية، دون جدوى، فالشعب كشف جميع مخططاتهم التحريضية والخبيثة، وخرج بمسيرات تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.





الهلع يصيب المقاول الهارب

أصيب المقاول محمد علي، بحالة من الهلع والجنود، بعد فشل دعوات التظاهر التي أطلقها على مدار الأيام الماضية، حيث تناسى قدرة الشعب المصري ووعيه، بما يثار حوله من مؤامرات لتخريب البلادة، بإثارة الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد.





وخرج المقاول الفاشل، في فيديو جديد، محاولًا إخفاء فشله، في حشد المواطنين ضد النظام، وأن المخطط لم ينتهي، مستمرًا في دعوته التحريضية، بإثارة الوقيعة والفتنة، بين الشعب المصري، لكن الشعب كشف الأمر.





ونظرًا لحرص الشعب المصري، على أمن واستقرار وطنه، فإنه أفشل مخططات المقاول الفاشل وقنوات الإخوان الإرهابية، حيث صفع هؤلاء، بخروجه في مسيرات حاشدة، داعمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وضمن الصفعات التي تلقاها الإخوان، أمس الجمعة، حينما نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور الرئيس بعد رحلة العودة، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين لاستقبال الرئيس، وحرص الرئيس على النزول والتواصل معهم عن قرب، وسط حالة من الاحتفاء بعودة الرئيس.





استمرار تحريض القنوات

ورغم فشل دعاوى التظاهر، تستمر قنوات الإخوان على التحريض، لتخريب البلاد وإثارة الفتنة والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، حيث كانت دعت للتظاهر في شوارع مصر، مستهدفة حشد المواطنين لإثارة الفتنة والفوضى في البلاد.





وإدعت قناة الجزيرة، وجود تظاهرات في مصر ضد مؤسسات الدولة ونشرت فيديوهات مفبركة، على مرتين المرة الأولى ادعت فيه أن المظاهرة فى قنا والمرة الثانية على أنه في الوراق بالقاهرة؛ الغريب في الأمر أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديوهات هما ذات الأشخاص.





كما نشرت القناة، فيديو ادعت فيه تظاهرات في الأقصر وفي ذات الوقت نشرت الفيديو على أنه في قنا.





وفي ظل الفيديوهات المفبركة، التي تستهدف إثارة الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، فإن الشعب المصري، أصبح أكثر وعيًا، وحرصًا على أمن واستقرار وطنه، حيث خرج حشدًا أكثر قوة وصلابة مؤيد للاستقرار ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، حيث تم الإعلان عن احتفالية ستقام عند المنصة للتأكيد أمام العالم على أن الشعب المصري لن ينجر إلى فخ التظاهرات.





وشارك الآلاف من المصريين في الاحتفالية المميزة رافعين أعلام مصر بهتافات مؤيدة للرئيس والجيش، ضاربين بعرض الحائط كافة الدعوات التي حاولت النيل من مصر ورئيسها وجيشها.





هلع إخواني

كانت جماعة الإخوان الإرهابية، تأمل في إثارة الفتنة والفوضى داخل مصر، والعودة إلى المشهد من جديد، فأطلقت اللجان الإلكترونية، حسابات وهمية، زاعمة التظاهر في أنحاء البلاد، على عكس الواقع تمامًا، ولكن خروج الشعب المصري، في مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الأمن والاستقرار، أحبط مخططات الجماعة وكشف إرهابهم.





وكان المقاول الهارب محمد علي، أطلق سلسلة من الفيديوهات عبر هاتفه المحمول، تهاجم الدولة المصرية، عبر الترويج للعديد من الأكاذيب دون تقديم دلائل أو مستندات.





ومع استمرار الفيديوهات، أطلق محمد علي أولى دعواته للتظاهر في شوارع مصر لتكون في يوم مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، حيث تفاجئ بانتهاء المباراة بفوز الأهلي وتنطلق جماهيره في الشوارع احتفالًا بأولى بطولات الموسم الجديد، بعيداً كل البعد عن دعوات التخريب والفوضى والتظاهر.





ودعا محمد علي، خلال الأسبوع الماضي إلى الخروج في مظاهرات "مليونية" على حد تعبيره، مطلقًا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "جمعة الخلاص"، لكن أطلق الشعب المصري، هاشتاجًا آخر، "لا للفوضى"، في إطار دعم الأمن والاستقرار.





وفي إطار كشف مخططات المقاول الخبيثة، خرج الآلاف من المصريين في مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في منطقة المنصة بمدينة نصر بالقاهرة حيث أقيمت سلسلة من العروض والفقرات أحياها الفنانون محمد فؤاد ومحمد رمضان ومحمود الليثي ومحمد نور، وشارك في الاحتفال عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة والنواب وأعضاء عدد من الأحزاب.



