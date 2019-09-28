كل ما تريد معرفته عن إدارة التجنيد ومعايير الاختيار

4 مراحل للكشف الطبى.. ولجان عسكرية لتسوية موقف المصريين من الخارج





علاج جميع المصابين بـ "فيروس c".. وتسوية حالات ذوى القدرات الخاصة طوال العام









تعتبر إدارة التجنيد والتعبئة أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وأبرز مهامها هى تنفيذ خطة التجنيد والتطوع واختيار أفضل العناصر من القوى البشرية مجندين ومتطوعين، لذلك نجدها منوطة بتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يخص خطة التعبئة والتجنيد والتطوع ونشر الوعى التجنيدى والتطوعى بين المواطنين طبقاً لخطة إعلامية متكاملة وبصفة دورية.





إضافة إلى ذلك تعمل إدارة التجنيد على حل المشكلات التجنيدية لجميع المواطنين سواء داخل مصر أو خارجها وإصدار الإعفاء والتأجيل والاستثناء واستخراج شهادات المعاملة التجنيدية لهم، والمتابعة المستمرة مع مناطق التجنيد والتعبئة المنتشرة على مستوى الجمهورية لضمان تنفيذ الخدمة التجنيدية على أعلى مستوى.





من جانبه، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذى أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 25/9/2019م.





وأكد حرص الإدارة على حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة لشبان التجنيد عند حضورهم للتسجيل والكشف الطبى داخل مناطق التجنيد والتعبئة، ونقل صورة حضارية عن القوات المسلحة لزيادة الانتماء الوطنى والإقبال على الخدمة العسكرية، موضحا أنه لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى انتقاء الشبان لتأدية الخدمة العسكرية، إلى جانب كافة المعايير المتبعة للتأكد من صحة الأوراق المقدمة من الشاب لمعرفة مدى صحتها من خلال مخاطبة السجل المدنى الرئيسى.





وطورت إدارة التعبئة والتجنيد إجراءات الكشف الطبى على شبان التجنيد لتقليل تسرب الشبان غير اللائقين طبياً إلى صفوف القوات المسلحة، حيث تبدأ مراحل الكشف الطبى بالتلقين الطبى عن الأمراض الشائعة وأمراض عدم اللياقة والتأكد من عدم وجود مشاكل طبية، بعدها يتم الكشف المبدئى ويقوم به الأطباء المجندون وذلك بإجراء فحص طبى عام للشبان من قياس لضغط الدم والسكر وقوة الإبصار والبطن وفحص تناسلى، ثم يأتى بعدها مرحلة الفحص الطبى الظاهرى ويتم بواسطة الأطباء المجندين أيضاً تحت إشراف الأطباء المتخصصين العاملين والتأكد من عدم وجود أى أمراض أو عاهات ظاهرية.





ويأتى الكشف الطبى التخصصى فى العيادات بالمرحلة الثالثة ويتم تجميع من له شكوى طبية أو ملحوظة طبية سبق تدوينها أثناء الكشف الطبى المبدئى والظاهرى ممن تعرضوا لإصابات أو جراحات دقيقة تؤثر مستقبلا على أدائهم فى الخدمة العسكرية ويتم تصنيفهم إلى التخصصات الطبية المختلفة سواء عظام أو أنف وأذن وحنجرة أو جراحة أو باطنة أو رمد أو جلدية، لإجراء الكشف الطبى الدقيق بواسطة الأطباء المتخصصين شخصياً وتدوين قرار اللياقة الطبية فى كارت الفحص الطبى للشاب.





فى المرحلة الرابعة يأتى إجراء مناظرة طبية للشبان بعد إعلان الإرجاء بواسطة المجلس الطبى العسكرى بمناطق التجنيد لتأكيد قرار اللياقة الطبية للشبان وتقديم شكواهم الطبية، ثم إجراء مناظرة طبية أثناء الترجل بمناطق التجنيد لتأكيد قرار اللياقة الطبية للشبان وعرض بعض الحالات على اللجنة الطبية العليا للتقرير بلياقتهم الطبية لأداء الخدمة العسكرية من عدمه، وإجراء مناظرة طبية أخيرة عند حضورهم بالأماكن المخصصة بتوزيعهم استعداداً لانضمامهم للقوات المسلحة بوحداتهم الجديدة.





وتواكب إدارة التعبئة والتجنيد أحدث التكنولوجيا الحديث لتفادى الخطأ البشرى، إلى جانب استخدام أحدث النظم الاتصالية لتقليل الفجوة بين القيادات والشبان المطلوبين للتجنيد لتوطيد روابط الصلة بينهم منذ اليوم الأول، فيتم استخدام منظومة الفيديو كونفرانس داخل المجالس الطبية بالمناطق لإمكانية المتابعة لتنفيذ إجراءات الكشف الطبى لجميع شبان التجنيد وعقد لقاء مع الشبان اللائقين طبياً للتأكد من عدم وجود أى شكوى طبية لهم، إلى جانب استخدام موقع إدارة التعبئة والتجنيد على شبكة الإنترنت يوضح كافة الخدمات والأوراق المطلوبة طبقاً لجميع الفئات والخدمات التجنيدية، وموقع للبريد الالكترونى للرد على الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين داخل وخارج الجمهورية.





وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشاركة القوات المسلحة ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى»، صدق القائد العام للقوات المسلحة على علاج الشبان المتقدمين للتجنيد والمصابين بفيروس سى والذين تم إجراء التحاليل الطبية لهم بواسطة المعامل المركزية للقوات المسلحة وتأكد إصابتهم بالمرض، ووضعهم تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات وتسليمهم كارت متابعة للعلاج محدد به المركز التخصصى للعلاج من خلال سبعة مراكز ملحقة بالمستشفيات العسكرية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية.





ويأتى ذلك القرار مساهمة من القوات المسلحة فى علاج شبان التجنيد المصابين بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى على نفقة الدولة، وتقوم مناطق التجنيد والتعبئة بإجراء التجاليل الطبية لجميع الشبان تحت إشراف رئيس المجلس الطبى العسكرى بالمنطقة ومدير منطقة التجنيد أثناء حضورهم للتسجيل والكشف الطبى بالمرحلة التجنيدية.





وللتيسير على المواطنين تقوم إدارة التعبئة والتجنيد المختلفة بإصدار إعفاء نهائى أو مؤقت أو استثناء تحت الطلب ويتم تسليمها للشبان فى أسرع وقت، بجانب إصدار التأجيلات الدراسية للطلبة الدارسين داخل الجمهورية من خلال مكاتب الأتصال التابعة لإدارة التجنيد والتعبئة والمتواجدة بالجامعات، واستخراج تصاريح وأذون السفر للخارج للشبان الحاصلين على إعفاء مؤقت ولمن أدى الخدمة العسكرية داخل الجمهورية أثناء أجازات نصف العام ونهاية العام الدراسى عدا طلبة السنوات النهائية لا يتم استخراج إذن سفر لهم بعد نهاية إجازة نصف العام.





وتقوم الإدارة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للشبان فى سن التجنيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناطق التجنيد وإنهاء إجراءاتهم فى أى وقت دون التقيد بتوقيتات المراحل التجنيدية، ويتم إيفاد لجان طبية تجنيدية إلى مقار الجامعات وجمعيات الرعاية الاجتماعية المختصة لإنهاء الإجراءات التجنيدية لهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن تواجدهم بدون مقابل مادى.



