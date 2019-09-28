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ضاحى خلفان معلقًا على الحرب التجارية: "سلموا على ترامب كيف يستطيع ينافس الصين"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:38 م
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ضاحى خلفان معلقًا على الحرب التجارية: سلموا على ترامب كيف يستطيع ينافس الصين
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شهدت الآونة الأخيرة حربًا تجارية شرسة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين حربًا شهد العالم على أثرها الكثير من الصدمات الاقتصادية والتى أثرت سلبًا على نمو الاقتصاد العالمى ومازلت الحرب التجارية بين البلدين مستمرة في انتظار لاتفاق تجارى يرضي الطرفين.

تعددت الأراء بشان الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة فالبعض يرى أن الصين قوة اقتصادية عظمى لايمكن للولايات المتحدة القضاء عليها، وبالنسبة للقرارات التى تتخذها أمريكا ضد الصين فهى فقط من شأنها التضييق على الاقتصاد الصينى ولكنها لن تدوم مع صمود الأخيرة، والبعض الآخر يري أن القرارات الامريكية أكثر حدة من المتوقع ومن شأنها الاضرار باقتصاد الصين سواء عاجلًا أم آجلًا ولكن لمن ستكون الغلبة لا أحد يعلم.

على خلفية ما سبق يروى ضاحى خلفان رئيس شرطة دبي السابق موقفا يكشف من وجهة نظره تفوق الاقتصاد الصينى على نظيرة الامريكي قائلًا: " أردنا شراء هوكي توكي للعوامة منتج اوروبي قالوا 3800درهما.. رحنا السوق الصيني بدبي اشتريناها.. صنع في الصين ب 240 درهما فقط ستة اجهزة تعال تكلم واسمع الصوت".

وسخر "خلفان" من هذا الموقف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلًا "سلموا على ترامب كيف يستطيع ينافس الصين".
ضاحى خلفان معلقًا على الحرب التجارية: "سلموا على ترامب كيف يستطيع ينافس الصين"
ضاحى خلفان معلقًا على الحرب التجارية: "سلموا على ترامب كيف يستطيع ينافس الصين"
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المزيد عن: ضاحى خلفان الصين والولايات المتحدة الحرب التجارية في الصين الحرب التجارية
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