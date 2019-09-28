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مؤتمر صحفى للسلاح بحضور وزير الرياضة للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للرواد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:50 م
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مؤتمر صحفى للسلاح بحضور وزير الرياضة للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للرواد
وزير الرياضة
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الفجر الرياضي
 
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يعقد إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل فى الواحدة ظهرا بمركز التعليم المدنى وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى.

يشهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للرواد التى ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى.

ويكشف الحسينى خلال المؤتمر عن شعار البطولة التى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا وعدد اللاعبين والدول المشاركة وموعد وصول الوفود .

من جانب اخر يغادر القاهرة غدا الاحد وفد الاتحاد الدولى للسلاح وذلك بعد الاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة من فنادق اقامة وصالات المنافسات وغيره مما يخص البطولة .

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