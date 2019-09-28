برلمانية ناعية شهداء سيناء: "الحادث جاء ردًا على فشل مظاهرات الجماعة الإرهابية"



وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا أكدت فيه إنه في إطار استكمال القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية:



- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد ( 33 ) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير ( 7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالي الشرقي - و(83 )عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي - (25 ) على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي.



- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.



- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (273 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (11 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.



- ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.



- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال.



واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.



- كما تمكنت قوات حرس الحدود على كل الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية:



- ضبط ( 15) بندقية آلية وعدد ( 3) رشاش وعدد (2) قاذف RBG وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.



- ضبط (2441 ) كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرص مخدر.



- إكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب



- ضبط عدد (50 ) جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فردا من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط ( 13) هاتفا للإتصال عبر الأقمار الصناعية.



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و( 9 ) جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.



وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.



نعت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود من جنود الجيش المصري البواسل خلال أداء الواجب الوطني، خلال عملية إرهابية في سيناء مساء أمس، مؤكدة أن الحادث جاء ردا على فشل مظاهرات الجماعة الإرهابية.وأكدت عطوة، أن رجال القوات المسلحة والشرطة في سيناء، يبذلون الغالي والنفيس من أجل حماية الدولة المصرية ومنع سيطرة الإرهاب على أجزاء من سيناء، مثمنة كافة الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على عصابات الإرهاب، وتطهير سيناء.