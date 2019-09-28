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تأجيل حفل تامر حسني بالإسكندرية لشهر أكتوبر المقبل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:46 م
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تأجيل حفل تامر حسني بالإسكندرية لشهر أكتوبر المقبل
تامر حسني
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نور طلعت
 
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أعلن الفنان تامر حسني، عن تأجيل حفله بالأسكندرية والمقرر إقامته يوم 29 سبتمبر إلي يوم 1 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير بإنستجرام.


ومن المقرر أن يكون الحفل علي هامش إحتفالات طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية بتخرجهم، بفندق تيوليب برج العرب.


ويقدم حسني، في الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، وسط جمهوره حيث من المؤكد أن يشهد الحفل عدد كبير من محبيه وعشاقه.


وأحيا الفنان تامر حسني، خلال الأيام الماضية حفلا كبيرا بإستاد القاهرة الدولي، وشهد حضورًا هائلًا تخطي 60 ألف مشاهد.

ويعد تامر، الفنان الوحيد الذي يشغل باله في حفلاته الغنائية بسلامة الجمهور، حيث أقسم حسني، في حفل الاستاد على عدم استكمال الحفل إذا لم يحضر صاحب الحفل، عقب ما شاهده من معاناه الجمهور بسبب الزحام الشديد.


حيث لاحظ حسني، أثناء غنائه علي خشبه المسرح تدافع الجمهور للوصول إلى مسرحه وسط أجهزة الفاير وركس، وهو ما جعله يوقف الحفل بسبب خوفه الشديد عليهم وسأل عن صاحب الحفل وصمم علي عدم الاستكمال إذا لم يحضر، لحل مشكله الزحام.


ورحب الجمهور برد فعل تامر عند شعوره بوجود آذى علي الجمهور، والذي ردد عقب الموقف قائلا:" تامر حسني يعني الرجولة".

وقدم حسني علي مدار ساعتين وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح، مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة أبرزها "بطلة العالم في النكد، ناسيني ليه، تليفوني رن، لو كنت نسيت، يابنت الإيه، يا تاعبني كفاياك أعذار، قابلتيني.


وأستقبل حسني، من جمهوره بعض الهدايا والتي تمثلت في صور له مرسومه باليد، وبعض السلاسل الفضية المدون عليها جمل مثل" ربنا يحميك"، "انت حبيبى"، "بحبك يا تامر"، وغيرها من الجمل ليعبر بها الجمهور عن حبهم الشديد لنجم الجيل".


وحرص نجم ستار أكاديمي مينا عطا، والملحن إسلام زكي علي حضور الحفل مع الجمهور والتفاعل مع تامر حسني، أثناء غنائه علي خشبة المسرح.


وأعلنت مؤخرًا الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركة السيد تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسني بحفله الذي أقيم في مدينه العلمين الجديدة، على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث الحضور الجماهيري الأعلى والتنظيم الأرقى وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسني وتخطيها أسعار تذاكر النجمة العالمية چينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيريًا والأعلى تنظيمًا.


ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فشهد الحفل حضور الفرقة العالمية التي شاركته الغناء والعزف، واحتفلت معه بمرور 15 عام علي بداية مسيرة تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.


وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل "إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي والأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار "كامل العدد" وضعت فئة استثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامة والدبلوماسية ورجال الدولة.

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